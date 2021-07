per Mail teilen

Wegen eines Falschparkers ist es am Mittwochvormittag auf dem Straßenbahn-Abschnitt zwischen Mannheim-Seckenheim und Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) zu Verzögerungen gekommen. Laut der Rhein Neckar Verkehr GmbH (RNV) parkte ein Auto zu nah an den Gleisen. Dadurch kam es zeitweise zu einem Straßenbahnstau mit sechs Zügen. Die RNV setzte einen Ersatzbus ein. Die RNV teilte mit, sie versuche nun, dem Falschparker die Ausfallzeit der Bahnen nach Möglichkeit in Rechnung zu stellen. Seit dem Mittag fahren die Straßenbahnen Richtung Edingen wieder.