In Mannheim ist am Dienstag ein Mann knapp 300 Meter von einer Straßenbahn vom Marktplatz bis zum Paradeplatz geschleift worden. Sein Arm war in der Tür eingeklemmt worden.

Am Dienstag wollte in Mannheim ein 65-Jähriger am Marktplatz in eine Straßenbahn einsteigen, als sich die Tür schon schloss. Dabei wurde sein Arm in der Tür eingeklemmt. Der Fahrer bekam davon aber laut Polizei nichts mit und fuhr los. Der 65-Jährige wurde von der Straßenbahn bis zum Paradeplatz mitgeschleift. Er wurde am Arm verletzt. Er musste einer Sprecherin zufolge aber nicht ins Krankenhaus.

Geschädigter schlägt am Paradeplatz auf Straßenbahnfahrer ein

Der Mann war so wütend über den Vorfall, dass er am Paradeplatz auf den Fahrer einschlug. Der Fahrer wurde laut Polizei am Finger, am Ellenbogen und am Rücken verletzt, musste aber ebenfalls nicht ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Fahrer der Bahn wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der 65-Jährige wurde auf die Wache mitgenommen, ihn erwartet eine Strafanzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung.

Die Rhein-Neckar-Verkehr-Gesellschaft rnv sagte auf Anfrage, dass normalerweise Sicherheitsvorkehrungen greifen sollten, so dass niemand in der Tür eingeklemmt werden kann. Die rnv überprüft nach Angaben eines Sprechers, wie es zu dem Unfall kommen konnte.