Bei der Vollbremsung einer Straßenbahn am Freitagnachmittag am Mannheimer Paradeplatz ist eine 62-Jährige Frau leicht verletzt worden. Die Frau stürzte in der Straßenbahn. Die Straßenbahnfahrerin hatte die Bahn laut Polizei wegen einer falsch gestellten Weiche anhalten müssen. Die Ursache für den Weichenfehler ist noch unklar. Der Straßenbahnverkehr in Richtung Kurpfalzbrücke war für etwa 45 Minuten gestört.