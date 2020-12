per Mail teilen

In der Mannheimer Innenstadt ist am Freitagabend ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Laut Polizei wollte der 59-jährige Fahrer in der Nähe des Nationaltheaters verkehrswidrig wenden und übersah dabei die Straßenbahn. Die Fahrgäste der Bahn und der Unfallverursacher blieben unverletzt. Der Schaden beträgt über 11.000 Euro.