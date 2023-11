per Mail teilen

Eine Bahn ist in Mannheim mit hohem Tempo über mehrere Gegenstände gefahren. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Eine S-Bahn mit 100 Passagieren ist am Samstag in Mannheim über mehrere Gegenstände auf den Schienen gefahren. Bei der Kollision fuhr die Bahn der Linie S9 laut Polizei 130 Kilometer pro Stunde. Verletzt wurde bei dem Vorfall zwischen den Stadtteilen Rheinau und Neckarau niemand. Was genau auf den Gleisen lag, war zunächst unklar. Die S-Bahn wurde leicht beschädigt.

Bundespolizei: Gegenstände können Zug zum Entgleisen bringen

Die Bundespolizei Karlsruhe ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, da auf den Schienen liegende Hindernisse einen Zug zum Entgleisen bringen könnten. Durch umherfliegende Schottersteine oder Teile der Hindernisse gefährdeten Täter nicht nur sich selbst erheblich, sondern auch Zugreisende und sonstige Unbeteiligte, so die Bundespolizei.