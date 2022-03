Straßenbahn aus Gleisen gesprungen - drei Verletzte

Bei einem Straßenbahnunfall in Mannheim-Gartenstadt sind am Dienstagvormittag drei Personen verletzt worden. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von 300.000 Euro aus. Laut Polizei sprang in der Nähe der Haltestelle Käfertaler Wald eine Straßenbahn der Linie 4a aus den Gleisen. Grund war eine falsch gestellte Weiche, außerdem sei die Straßenbahn an dieser Stelle wohl zu schnell gefahren. Die Straßenbahn landete schließlich im Gleisbett. Bei dem Unfall wurden drei Frauen in der Bahn leicht verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Ein Notfallbetreuer kümmerte sich um den Straßenbahnfahrer. Die Bahn musste laut Polizei mit schwerem Gerät wieder ins Gleis gehoben werden. Das dauerte mehrere Stunden.