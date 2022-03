Strandbad Mannheim startet in Saison

Das Strandbad startet offiziell in die neue Saison. Die überarbeitete Strandbad-Satzung, die vor allem das Grillen regelt, bleibt gültig. Weiterhin besteht ein Badeverbot im Rhein.

Bei frühlingshaften Temperaturen beginnt offiziell die Saison am Strandbad in Mannheim. Wer dort seine Freizeit verbringt muss sich aber auch in diesem Jahr an einige Regeln halten. Die vor zwei Jahren überarbeitete Strandbad-Satzung schreibt unter anderem vor, dass kein eigener Grill auf das Strandbad-Gelände mitgebracht werden darf. Stattdessen stehen für die Besucher zwölf feste Grillstationen zur Verfügung.

Corona-Regeln auf dem Gelände

Außerdem weist die Verwaltung darauf hin, dass auf dem Gelände wegen der Corona-Pandemie Abstands-, Hygiene- und Kontakt-Regeln gelten. Außerhalb des Strandbads kontrolliert der städtische Ordnungsdienst die Einhaltung des Parkregeln. Wer Rettungswege zuparkt, wird abgeschleppt. Wer am Strandbad Vögel und andere Tiere füttert, muss sich laut Stadt außerdem auf ein Bußgeld einstellen.

Baden bleibt verboten

An heißen Tagen ist es weiterhin nicht möglich, sich im Rhein abzukühlen. Das seit 1978 verhängte Badeverbot gilt weiterhin. Damals galt wegen der hohen Schadstoffbelastung des Wassers das Schwimmen als gesundheitsschädlich. Obwohl sich die Wasserqualität im Rhein verbessert hat, hält die Stadt das Schwimmen im Rhein aber weiter für gefährlich - vor allem wegen der Strömung und der Schiffe.