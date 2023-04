Störche in Mannheim schlucken immer mehr Plastikmüll

Müll aus Plastik, Gummi und Silkon ist ein großes Problem für die in Mannheim lebenden Störche. Denn die Tiere halten den Müll auf den Feldern und Wiesen für Nahrung.

Die Biologin Ursula Jünger, die im Luisenpark in Mannheim in der Grünen Schule arbeitet, hat den Mageninhalt der Störche im Luisenpark analysiert, den diese wieder hochwürgen. In den sogenannten Gewöllen fand sie Unmengen an Plastik, Gummi und Silikon. Die Störche halten den Müll für Nahrung. Sie verfüttern den Müll auch an ihre Jungen. Da diese aber noch nicht in der Lage sind, ihren Mageninhalt wieder hochzuwürgen, verenden sie teils elendig. Auch ihre Nester kleiden die Störche teilweise mit Folien oder Kordeln aus. Die Surfrider Baden-Pfalz wollen auf dieses Problem aufmerksam machen und haben aus diesem Grund 17 Holzstörche gebaut, die statt einem Baby Müll im Schnabel transportieren.