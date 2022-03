Stiftskirche wird zur "Kletterkirche"

Die Stiftskirche in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) verwandelt sich vom siebten März bis zum dritten April in eine "Kletterkirche". Dafür wurde im Schiff der Kirche als Kletterparcours ein Kubus mit einer Seitenlänge von acht Metern aufgestellt. Kletterwillige können dort unterschiedliche Kletter-Aufgaben bewältigen, zum Beispiel eine Himmelsleiter oder Balancierelemente. Es gehe darum, so die evangelische Kirche, in Gruppen gemeinsam die Herausforderungen des Aufstiegs zu lösen. Während dieser vier Wochen wird es auch konkrete Kletterangebote geben, wie ein "After-Work-Klettern" oder einen Kletter-Tag für Väter. Die "Kletterkirche" soll Menschen konfessionsübergreifend dazu bringen, sich mit den eigenen Glaubens- und Lebensthemen auseinanderzusetzen.