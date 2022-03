Steuerberater verklagt Finanzministerium

Der Mannheimer Steuerberater Heinrich Braun will am Montag in einem Verfahren am Berliner Verwaltungsgericht Einsicht in Unterlagen des Bundesfinanzministeriums erreichen. In dem Verfahren geht es um eine umstrittene und angeblich doppelte Besteuerung von Rentnern. Braun hat gegen das Finanzministerium Klage eingereicht. Das Berliner Verwaltungsgericht teilte auf SWR-Anfrage mit, der Kläger aus Mannheim störe sich vor allem am Umgang des Finanzministeriums mit Rechtsbehelfen gegen eine Doppelbesteuerung von Rentnern. Laut einem Bericht des Mannheimer Morgen geht der Kläger davon aus, dass im Finanzministerium angeblich eine Absprache getroffen worden sei, wie man Einsprüche von Rentnern gegen eine Doppelbesteuerung verhindern kann. Laut Gericht argumentiert dagegen das Finanzministerium, eine Einsicht in die fragliche Niederschrift sei gesetzeswidrig. Die Vertraulichkeit von Sitzungen mit den obersten Finanzbehörden sei zu wahren. Damals amtierender Finanzminister war Olaf Scholz, jetzt amtierender Bundeskanzler. Das Gericht geht nicht davon aus, dass Scholz heute persönlich vor Gericht erscheint.