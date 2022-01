Kurpfälzer Sternsinger-Aktionen in Corona-Zeiten

Die Sternsinger wind wieder unterwegs - in vielen Kirchengemeinden setzt man wegen Corona aber auf alternative Formen. In einigen Mannheimer Gemeinden zum Beispiel gibt es den Segen "to go" oder per Post: Die Segenswünsche inklusive Segens-Aufkleber für die Haustür sind kleine Tüten verpackt, die entweder abgeholt oder zugeschickt werden können. Das ist zum Beispiel in den Kirchen der Neckarstadt, der Jesuitenkirche und in Seckenheim möglich. Wem ein Hausbesuch mit einer Sternenlänge Abstand lieber ist, kann die drei Könige bei sich im Freien empfangen. In Ilvesheim planen die Sternsinger zu bestimmten Zeiten bei der Kirche zu singen. In Viernheim verteilen die Sternsinger den Segensaufkleber an alle Haushalte und wer wünscht, kann einen Hausbesuch buchen. Das Motto der Sternsinger-Aktion lautet in diesem Jahr: "Gesund werden-gesund bleiben - ein Kinderrecht weltweit".