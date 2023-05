Sternfahrt zur BUGA 23 in Mannheim

per Mail teilen

Über 500 Radfahrer aus der gesamten Region sind am Sonntag zur Bundesgartenschau gefahren. Die Demonstranten forderten eine nachhaltige Mobilitätswende für den Klimaschutz.

Treffpunkt war der Mannheimer Wasserturm auf dem Friedrichsplatz. Hier haben sich am Sonntagmittag hunderte von Radfahrerinnen und Radfahrern getroffen, um gemeinsam die letzte Etappe der großen Sternfahrt zur BUGA 23 in Angriff zu nehmen. Viele von ihnen hatten sich bereits früh am Morgen auf ihre Räder geschwungen und waren aus allen Himmelsrichtungen gekommen: etwa aus Weinheim, Wiesloch, Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis), Frankenthal, Bad-Dürkheim, Neustadt, Speyer und Lampertheim (Kreis Bergstraße).

Klimaneutral zu BUGA 23

Die Demonstration war vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) organisiert worden. Das Motto lautete "Klimaneutral zur BUGA 23 - Wir kommen mit dem Rad". Mit der Aktion habe man das BUGA-Konzept zur Nachhaltigkeit unterstützen und gleichzeitig einen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität leisten wollen, so der Veranstalter. Statt des weiteren Ausbaus von Kraftfahrtstraßen mit mehreren Fahrspuren, forderten die Teilnehmer mehr Radschnellwege.

"Wir brauchen bessere, größere und breitere Radwege - und müssen mehr Rücksicht aufeinander nehmen."

Die jungen Teilnehmer der "Kidical Mass" würden sich über mehr kinderfreundliche Straßen freuen. Wolfgang Mangold

"Kidical Mass" führte den Demonstrationszug an

Zahlreiche Kinder auf Fahrrädern führten den langen Zug von Radlerinnen und Radlern an. Sie waren Teil der sogenannten Kidical Mass - eine von insgesamt 400 Demonstrationen an diesem Wochenende in Deutschland. Die Kidical Mass wirbt für mehr kinderfreundliche Straßen.

Eröffnung des Wettbewerbs "Stadtradeln"

Ziel der Sternfahrt war die Bezirkssportanlage Käfertal-Süd - ein Areal am Nordeingang des Bundesgartenschaugeländes. Dort nahmen Vertreter des Baden-Württembergischen Verkehrsministeriums, der Stadt Mannheim, des ADFC Baden-Württemberg, des Klima-Bündnisses und der BUGA 23 Mannheim die Radfahrer in Empfang und eröffneten gleichzeitig den diesjährigen Wettbewerb "Stadtradeln". Radfahrende aus Mannheim, Heidelberg, dem Rhein-Neckar-Kreis, dem Rhein-Pfalz-Kreis und dem Kreis Bergstraße konnten sich die bei der Sternfahrt absolvierten Kilometer direkt in ihr virtuelles Fahrtenbuch eintragen lassen.