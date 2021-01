Am Schriesheimer Talhof hat sich am frühen Morgen eine kleine Steinlawine gelöst. Dadurch wurde die Fahrbahn der Talstraße in Richtung Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) versperrt. Weil weitere Steinschläge nicht auszuschließen sind, sperrten Feuerwehr und Straßenmeisterei den Bereich ab und versuchen den Hang zu sichern. Den Verkehr regelt so lange ein mobile Ampel.