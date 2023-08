per Mail teilen

Die Frösche freut es: Im Dossenheimer Steinbruch ist eine Bewässerungsanlage installiert worden.

Der Steinbruch Leferenz in Dossenheim hat eine lebhafte Amphibienpopulation, die allerdings durch die Trockenheit bedroht war. jetzt schafft ein neues Bewässerungssystem bessere Voraussetzungen für Überleben von Fröschen, Kröten und Lurchen.

Der imposante Steinbruch mit seinen kupferfarbenen Kanten und den meterhohen Bäumen ist ein beliebtes Ausflugsziel - für zahlreiche Tiere ist er ein wichtiger Lebensraum. Neben Singvögeln, Wildtieren und Waschbären findet man dort auch seltene Amphibien, deren Bestand in Europa massiv bedroht ist.

Für Frösche, Kröten und Lurche ein Segen: Die Bewässerungsanlage bringt zusätzlich Wasser in die Teiche SWR Holstein

Die Wechselkröte und die Gelbbauchunke sind spätlaichende Amphibienarten. Deshalb sind ihre Laichplätze von der Trockenheit besonders bedroht. Ohne Unterstützung würde es sie im Dossenheimer Steinbruch wohl nicht mehr geben, bestätigt Michael Ziara vom Bund für Umwelt und Natur (BUND) Ortsverband Dossenheim.

Kleine Biotope als Laichplätze angelegt

Vor ein paar Jahren haben Helfer des BUND gemeinsam mit Ehrenamtlichen aus der Gemeinde deshalb im Steinbruch kleinere Biotope angelegt, um Unken oder Kröten einen Laichplatz zu bieten.

Freiwillige aus Dossenheim und auch die Feuerwehr halfen, die Biotope regelmäßig mit Wasser zu füllen. Die Naturschützer des BUND stellten zusätzliche Ablaichhilfen in Edelstahlwannen bereit.Das zeigte schnell Erfolg, der Aufwand war allerdings zu groß.

Große Wassertanks speichern das aufgefangene Wasser, um es später abzugeben SWR

Autarke Wasserversorgung durch Regenwasser

Wenige Meter von den angelegten Biotopen entfernt, befindet sich das Gelände des Bogenschießvereins ("Dossenheimer Steinbrecher"). Dort steht ein großer, selbst gebauter Regen-Unterstand mit einer Dachfläche von rund 100 Quadratmetern. Das gesammelte Regenwasser wird jetzt für die Biotope genutzt. Es wird in einer Rinne direkt in große Wassertanks geleitet. Diese Tanks sind unterirdisch mit weiterern Wassertanks verbunden.

Regenwasser spart Zeit und Geld

Bei Bedarf kann man ab jetzt die angelegten Biotope mit dem Wasser aus den großen Tanks befüllen. Es gibt also eine Zukunft für Gelbbauchunke, Wechselkröte und Co. im Steinbruch Leferenz in Dossenheim.