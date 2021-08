In Baden-Württemberg ist am Mittwoch offiziell der letzte Schultag - am Donnerstag beginnen die Sommerferien und damit der Reiseverkehr in der Region. Die zuständige Autobahn GmbH rechnet mit etlichen Staus, auch in der Region. Aufgrund von Baumaßnahmen sei vor allem auf der A5 rund um Ettlingen und Lahr mit Staus zu rechnen, ebenso auf der A6 bei Bad Rappenau und Heilbronn. Doch traditionell gehöre die gesamte A5, also zwischen Frankfurt und Basel, zu den staureichsten Autobahnen, ebenso wie die A6 zwischen Mannheim und Nürnberg, so der ADAC. Dort geht man davon aus, dass in diesem Jahr deutlich mehr Autos auf den Straßen unterwegs sein werden, weil viele Urlauber wegen der Corona-Pandemie auf Flugreisen verzichteten und lieber ins Auto stiegen.