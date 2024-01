Der Neckar-Odenwald-Kreis will die beiden stationären Impfstützpunkte im Buchener Stadtteil Bödigheim und der Gemeinde Fahrenbach Ende des Monats schließen. Das gab ein Sprecher des Landratsamtes bekannt. Wegen der rückläufigen Nachfrage habe die baden-württembergische Landesregierung angekündigt, das Impf-Angebot zu reduzieren. Jeder Landkreis dürfe nur noch eine Impfeinheit betreiben. Im Neckar-Odenwald-Kreis hat man sich für ein "mobiles Impfteam" entschieden, das Einrichtungen und Gemeinden gezielt aufsuchen könne. Auch im Rhein-Neckar-Kreis werden die Impfangebote reduziert. Bereits am Wochenende hatten die Impfstützpunkte in Weinheim und Hockenheim ein letztes Mal geöffnet. Ende April werden die Impfangebote in Bammental, Heddesheim und Wiesloch eingestellt. Ab dem ersten Mai blieben dann nur noch die Angebote in Heidelberg, Sinsheim und Eberbach.