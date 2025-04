Mit dem Startchancen-Programm will das baden-württembergische Kultusministerium Bildungsgerechtigkeit fördern. Das einzige Gymnasium, das daran beteiligt ist, steht in Mannheim.

Das Vorurteil: Schüler und Schülerinnen an Gymnasium brauchen keine Bildungsgerechtigkeit. Gleiche Chancen auf Bildung für alle, unabhängig von individuellen Faktoren wie Herkunft, Religion oder Geschlecht, sind aber ein zentrales Thema am Elisabeth-Gymnasium (kurz "EG") in den Mannheimer Quadraten. Mehr als drei Viertel der Schülerinnen und Schüler haben einen Migrationshintergrund, viele kommen aus sozial benachteiligten Familien.

Das Startchancen-Programm BW

Im Schulamtbezirk Mannheim nehmen ab dem kommenden Schuljahr 48 Schulen an dem Programm teil. Hauptziel ist es, die Zahl der Schülerinnen und Schüler zu halbieren, die die Mindeststandarts in Deutsch und Mathematik verfehlen. Das Elisabeth-Gymnasium nimmt als einziges Gymnasium in Baden-Württemberg am Programm teil.

Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) zu Besuch im Mannheimer Elisabeth-Gymnasium SWR

In den kommenden zehn Jahren sollen mit dem Startchancen-Programm etwa jeweils 1,3 Milliarden Euro aus Bundes- und Landesmitteln an baden-württembergische Schulen fließen. Und zwar an die Schulen, die die Unterstützung am nötigsten haben. Das "EG" hat nach eigenen Angaben ein konkretes Konzept ausgearbeitet, wie die Fördermittel aus dem Startchancen-Programm des Landes eingesetzt werden.

Förder- und AG-Konzept mit "Clubzeit"-Dienstag

Nach Angaben der Schule stehen im Fokus des Förderkonzepts integrierte Unterstützungsangebote für die Klassen fünf bis zehn in den Fächern Mathematik ("Clubzeit"-Dienstag) und Deutsch (eine zusätzliche Stunde pro Woche mit Schwerpunkt auf Leseförderung und Textverständnis). Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) will sich davon ein Bild machen und besucht das Gymnasium am Mittwoch.