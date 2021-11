Telefonische Bürgerbefragung zur Stadtentwicklung

In Heidelberg beginnt am Mittwoch die Telefonbefragung von 1.000 Bürgerinnen und Bürgern. Sie werden nach dem Zufallsprizip ausgewählt. Mit dieser Heidelberg-Studie möchte die Stadtverwaltung erfahren, welche Meinung die Heidelberger Bevölkerung zu wichtigen Fragen der Stadtentwicklung hat. Es ist bereits die 16. Befragung dieser Art in den vergangenen Jahren. Laut Stefan Lenz vom Amt für Stadtentwicklung und Statistik hat die Studie in der Vergangenheit wichtige Erkenntnisse gebracht. In diesem Jahr steht vor allen Dingen die Stadtentwicklung nach der Corona-Pandemie im Mittelpunkt der Fragen, so Lenz.