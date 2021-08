per Mail teilen

Im Kreis Bergstraße haben Bürgerinnen und Bürger bis zum 7. Juli die Möglichkeit, ein Pedelec, Lastenrad oder E-Bike auszuleihen. Und zwar 14 Tage lang kostenlos. Das Ganze findet im Rahmen der Aktion „Radfahren neu entdecken“ statt. Unterstützt wird der Kreis Bergstraße dabei durch das Land Hessen und die Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen (AGNH). Knapp 200 Fahrräder stehen dafür hessenweit zur Verfügung. Elektrisch unterstützte Fahrräder seien aus einer zukunftsfähigen Mobilität nicht wegzudenken, betont der Landrat des Kreises Bergstraße, Christian Engelhardt. Die Teilnahme an der Aktion sei dabei ein weiterer wichtiger Schritt hin zu einer nachhaltigen Stärkung des Radverkehrs in der Region, so Engelhardt. Die Teilnahmebedingungen sind simpel: Einfach online anmelden und zwei Wochen gratis testen.