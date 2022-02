Ukrainer gehen für Frieden auf die Straße

Auf dem Heidelberger Karlsplatz haben am Samstag rund 150 Menschen für Frieden in der Ukraine demonstriert. Zahlreiche Teilnehmer zeigten sich hochbesorgt angesichts der eskalierenden Lage in den Separatistengebieten des Landes und forderten ein Zeichen der Stabilität für Osteuropa. Zu der Protestaktion hatte die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar aufgerufen. Außerdem war die litauische Gemeinschaft Hüttenfeld sowie die polnische Gemeinde Mannheim vertreten. Auch in anderen deutschen Städten und Gemeinden wollen an diesem Wochenende Friedensaktivisten unter dem Motto #StandWithUkraine auf die sich zuspitzende Sicherheitslage in der Ukraine aufmerksam machen.