Hühner müssen in den Stall

Die Geflügelpest hat nun auch den Rhein-Neckar-Kreis erreicht. Deshalb müssen Hühner, Gänse und anderes Geflügel seit Samstag in vielen Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis im Stall bleiben.

Das Veterinäramt hat ab dem 1. März eine sogenannte Aufstallungspflicht verhängt. Das heißt, Hühner, Gänse und anderes Geflügel müssen so untergebracht werden, dass sie nicht mit Wildvögeln oder deren Kot in Berührung kommt. Damit soll die Ausbreitung der Krankheit verhindert werden.

Toter Wanderfalke in Brühl war infiziert

Hintergrund ist, dass nach Angaben des Landratsamtes bei einem verendeten Wanderfalken, der in Brühl gefunden wurde, die Geflügelpest festgestellt wurde. Am Mittwoch wurde zudem bei einer Möwe in Dossenheim das Virus nachgewiesen. Die auch Vogelgrippe genannte Geflügelpest breitet sich seit Anfang des Jahres in Baden-Württemberg aus.

Geflügelpest ist hochansteckend

Es handelt sich dabei um eine hochansteckende Infektionskrankheit durch Influenza-A-Viren. Die Stallpflicht soll vor einer Übertragung schützen. Sie gilt nun in den Gemeinden Brühl, Ilvesheim, Edingen-Neckarhausen, Dossenheim, Plankstadt, Ketsch, Altlußheim und Neulußheim sowie den Städten Schwetzingen, Ladenburg, Eppelheim und Hockenheim. Nach Angaben von Dominika Hagel, der Amtsleiterin des Veterinäramts, soll die Stallpflicht zunächst bis zum 31. März dauern. Man habe die Erfahrung gemacht, dass die Krankheit im Frühjahr nicht mehr so häufig auftauche.