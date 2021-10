Buga23-Staffelstab an Mannheim übergeben

Die Stadt Mannheim hat am Sonntag den Staffelstab für die Bundesgartenschau 2023 übernommen, die in der Quadratestadt ausgerichtet wird. Dazu war Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) mit einer Delegation in Erfurt zu Gast. Dort ist die Bundesgartenschau 2021 jetzt zu Ende gegangen. Kurz sagte dem SWR, die Staffelübergabe sei ein besonderer Tag, weil Mannheim jetzt Bundesgartenschau-Stadt sei. Es sei eine große Verantwortung, eine so große Veranstaltung erfolgreich durchzuführen. Kurz sprach vom "Start eines langen Endspurts". Mit zur Delegation in Erfurt gehörten Comedian Bülent Ceylan und Jazzmusiker Thomas Siffling.