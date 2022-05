Die Stadtwerke Heidelberg unterstützen den regionalen Klimaschutz und übergeben rund 75.000 an ihre drei Umwelt-Partnerverbände. Das Geld geht in Projekte des BUND Heidelberg, des NABU Rhein-Neckar-Odenwald und der Ökostadt Rhein-Neckar. Gemeinsames Ziel der drei Verbände sei es, die Bürger zu informieren und zu motivieren, sich am Klimaschutz zu beteiligen, so die Stadtwerke.