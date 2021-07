Das marode Stadthaus N1 in Mannheim sollte eigentlich abgerissen werden. Jetzt hat die Denkmalschutzbehörde des Landes es unter Denkmalschutz gestellt.

Damit darf das Haus nicht abgerissen werden. Die Nachricht kam auch für die Mannheimer Stadtverwaltung überraschend. Darüber hat Oberbürgermeister Peter Kurz am Dienstag im nicht-öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung informiert. Die Landesdenkmalschutzbehörde sagt, das Stadthaus sei ein "Kulturdenkmal der 80er Jahre". Das Stadthaus in zentraler Stelle in Mannheim beherbergt Geschäfte, Gemeinderatssäle und die Stadtbibliothek.

Reaktion der Stadt Mannheim

Die Stadtverwaltung Mannheim äußert sich offiziell so:

"Die Entscheidung der Einstufung des Gebäudes N1 als Kulturdenkmal erfolgte für die Stadt Mannheim völlig überraschend und kurzfristig. Wir müssen diesen neuen Sachverhalt zunächst einmal analysieren. Allerdings ist festzuhalten, dass neue Nutzungen immer wieder untersucht und zum Teil mit aufwändigen Umbauten umgesetzt worden sind – ohne ein überzeugendes Ergebnis für das Haus insgesamt zu erreichen.

"Eine sinnvolle und zumutbare Lösung im Bestand konnte bei den Überlegungen zur Zukunft von N1 bislang weder von der Stadt noch vom privaten Miteigentümer Diringer & Scheidel gefunden werden".

In Mannheim ist schon lange fast niemand mehr glücklich mit dem Stadthaus. Die Ladengeschäfte funktionieren außer dem Lebensmittelmarkt nicht richtig, die Bausubstanz ist in Teilen marode und das Gebäude an zentraler Stelle in Mannheim am Paradeplatz erscheint vielen Betrachtern wie aus der Zeit gefallen. Viele hätten sich auf dem zentralen Platz in der Stadt etwas Neues gewünscht.

Auch Einzelhandelsverband nicht einverstanden

Swen Rubel vom Einzelhandelsverband Nordbaden ist mit der Entscheidung nicht einverstanden. Er empfindet es als schade für Mannheim, wenn immer wieder Gebäude, bei denen es schwer nachvollziehbar ist, überraschend unter Denkmalschutz gestellt werden. Was der Denkmalschutz jetzt noch für Möglichkeiten offen lässt, ist noch unklar.

Der Turm mit der Gastronomie steht seit fünf Jahren leer, die Passage im Stadthaus entspricht schon lange nicht mehr aktuellen Ansprüchen. SWR

Haus für Stadtbibilothek und Gemeinderat

Das Haus gehört zur Hälfte der Stadt Mannheim und zum anderen Teil dem Mannheimer Bauunternehmen und Immobilienentwickler Diringer und Scheidel, das die Einkaufsflächen in Erbbaupacht hält. Bis 2026 ist noch die Stadtbibliothek darin untergebracht. Auch die Säle für die Gemeinderatssitzungen und für Ausschuss-Sitzungen sowie das Oststadttheater sind im Stadthaus N1.