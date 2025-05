Am Freitag beginnt in der Mannheimer Innenstadt das diesjährige Stadtfest. Stadt und Polizei wollen dafür sorgen, dass sich alle möglichst sicher fühlen. Manche sind skeptisch.

Die Stadt Mannheim und die Polizei haben bereits im Vorfeld des 33. Mannheimer Stadtfests (23. bis 25. Mai) beraten, wie sie die Sicherheit rund um die Feiermeile zwischen Wasserturm und Paradeplatz in der Innenstadt erhöhen können. Dabei fließen laut Polizei unter anderem "auch Erkenntnisse aus dem 3. März dieses Jahres in das Sicherheitskonzept mit ein".

An jenem Tag raste ein Mann mit einem Auto durch die Fußgängerzone Richtung Paradeplatz. Bei seiner Amokfahrt kamen zwei Menschen ums Leben, mehrere Personen wurden teils schwer verletzt.

Absperrpfosten am Mannheimer Wasserturm sollen eine Durchfahrt mit einem Auto oder Lkw unmöglich machen. SWR

Polizei Mannheim: Keine Hinweise auf konkrete Gefahr

Eine Polizeisprecherin sagte dem SWR, in den vergangenen Jahren sei das dreitägige Stadtfest "aus polizeilicher Sicht jeweils unproblematisch gewesen". Mit Blick auf die aktuelle Ausgabe des Stadtfests lägen "keine Erkenntnisse für eine konkrete Gefährdung vor". Dennoch bereiten sich die Sicherheitskräfte natürlich auf alle Eventualitäten vor. Details nennen aber weder Polizei noch Stadt - aus taktischen Gründen. Was das sensible Sicherheitsthema rund um Veranstaltungen angeht, wollen sich die Verantwortlichen vor dem Hintergrund mehrerer Anschläge in deutschen Innenstädten in den vergangenen Monaten natürlich nicht zu sehr in die Karten schauen lassen. Beim Stadtfest werden laut Stadt bis Sonntagabend bis zu 250.000 Menschen in der Mannheimer Innenstadt erwartet.

Volker Proffen (CDU), Mannheimer Bürgermeister für Finanzen, Beteiligungsvermögen, IT, Sicherheit und Ordnung SWR

Schutz vor möglichen Amokfahrten: mobile und bauliche Barrieren

Volker Proffen (CDU), Bürgermeister für Sicherheit und Ordnung, sagte dem SWR, dadurch, dass während des Stadtfestes keine Straßenbahnen durch die Planken fahren, gebe es die Möglichkeit, die Zufahrtsmöglichkeit in die Planken zu sperren. Das werde auch passieren, so Proffen. Er sprach mit Blick aufs gesamte Gebiet des Stadtfestes sowohl von mobilen, als auch baulichen Barrieren. Dazu kämen auch Fahrzeuge als Sperren zum Einsatz. Außerdem sind Polizei, der städtische Ordnungsdienst, Feuerwehr und Rettungsdienste in der Stadt präsent. "Also: Alle tragen dazu bei, dass die Menschen in Mannheim sicher und glücklich feiern können", so Proffen.

Absperrpfosten auf Gehweg vor Wasserturm

Die Mannheimer Innenstadt am Donnerstagvormittag: Am Wasserturm bauen mehrere Männer Teile der Hauptbühne auf. Drumherum: jede Menge Container, Lkw und weiße Zelte. In den Zelten werden ab Freitagabend Essen und Getränke verkauft. Auf dem Gehweg mit Blick in die Fußgängerzone stehen rund 15 massive dunkle Absperrpfosten, oben umrandet mit weiß-roter Warn-Markierung. Ein Staplerfahrer karrt einen nach dem anderen heran.

Insgesamt sollen 64 dieser Absperrpfosten rund um das Stadtfest in der Innenstadt aufgestellt werden. SWR

Diese Poller sollen nach Angaben eines Mitarbeiters einer Sicherheitsfirma dafür sorgen, dass dort weder Autos noch Lkw durchfahren und in eine Menschenmenge rasen können. Insgesamt, so ist hier zu hören, werden 64 dieser Poller ("Oktablock") in der Innenstadt aufgestellt, auch in einigen Zugangsstraßen zur Fußgängerzone. Diese Poller seien aber teilweise auch schon bei den Stadtfesten in den vergangenen Jahren zum Einsatz gekommen.

Am Donnerstag noch im Aufbau: Die Hauptbühne des Mannheimer Stadtfestes am Wasserturm SWR

Verkäufer in Geschäft in Fußgängerzone ist skeptisch

Ein Mitarbeiter eines Handyladens am Eingang der Fußgängerzone gibt zu, er habe die Amokfahrt vom 3. März "immer im Hinterkopf", er sei damals selbst Zeuge gewesen. "Da frag' ich mich natürlich: Passt das Sicherheitskonzept jetzt fürs Stadtfest? Ich bin da zwiegespalten, aber ich hoffe natürlich, dass nichts passiert."

Ein Mann mit Sonnenbrille schiebt sein Fahrrad gemächlich an einem Bäckerladen vorbei, er wohnt nicht weit von hier. Er sagt, er schaue sich mittlerweile "schon öfter um, ob die Leute um mich herum vertrauenserweckend sind". Zu dichtes Gedränge vermeide er, fügt er hinzu. Zum Stadtfest gehe er - wenn überhaupt - dann nur am Tage, nicht aber abends oder wenn es schon dunkel ist.

Das 33. Mannheimer Stadtfest Das Mannheimer Stadtfest 2025 findet zum 33. Mal statt, Veranstalter ist die städtische Tochtergesellschaft VTM (Veranstaltungen, Tourismus, Marketing). Das dreitägige Fest beginnt am Freitag, 23. Mai, gegen 15 Uhr mit einem Kinderfest auf den Kapuzinerplanken. Die offizielle Eröffnung ist um 18 Uhr auf der Bühne am Paradeplatz. Auf der Hauptbühne am Wasserturm fällt dann der Startschuss um 19 Uhr. Das Stadtfest erstreckt sich vom Paradeplatz über die Planken bis zum Wasserturm. Entlang der Fußgängerzone stehen laut Stadt etwa 70 Stände, die vor allem Essen und Getränke anbieten. Auf mehreren Bühnen treten außerdem DJs, Bands sowie Künstlerinnen und Künstler des Mannheimer Nationaltheaters, der Kulturbühne "Schatzkistl" und des Veranstaltungshauses "Capitol" auf. Dazu gibt es einen Kunsthandwerkermarkt auf den Planken. Mitarbeiter des Veranstalters VTM machen während des Stadtfestes, das am Sonntagabend (25. Mai, 22 Uhr) endet, Jugendliche "auf die Gefahren von Alkohol aufmerksam".

Besuch in einem Geschäft für Damenunterwäsche. Zwei Mitarbeiterinnen stehen an der Kasse, Kundschaft ist gerade keine da. Eine äußert ihr Unverständnis, warum das Stadtfest in diesem Jahr überhaupt durchgeführt wird: "Mein erster Gedanke war: Warum - nach allem, was passiert ist?"

Wir hoffen, dass nichts passiert - und wahrscheinlich wird auch nichts passieren. Aber die Angst ist immer da.

Mannheimerin will sich ihr "Leben nicht einschränken lassen"

Vor dem Laden steigt gerade eine junge Frau aus der Straßenbahn. Angesprochen auf das Thema Sicherheit beim Stadtfest sagt sie, natürlich habe sie die Amokfahrt vom 3. März noch in Erinnerung, "aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich da die ganze Zeit dran denke". Sie wolle sich ihr Leben deswegen nicht einschränken lassen, sie habe vor, das Stadtfest zu besuchen.

Kleine Gedenktafel mit Blumen auf einer Bank auf dem Mannheimer Paradeplatz, die an die Opfer der Amokfahrt am 3. März 2025 erinnert. SWR

"Alle Bemühungen können uns keine Sicherheit geben"

Am Paradeplatz im Zentrum der Mannheimer Innenstadt hält eine ältere Frau kurz inne - sie steht vor einer kleinen Hinweistafel, die an Opfer der Amokfahrt in Mannheim am 3. März erinnert. Sie sagt, sie habe kein gutes Gefühl, wenn sie jetzt an das Stadtfest denke - "denn alle Bemühungen (der Stadt und der Polizei) können uns keine Sicherheit geben".