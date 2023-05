Mannheim lädt zum Stadtfest

Drei Tage lang ist die Mannheimer Fußgängerzone wieder eine Partymeile: Beim Stadtfest von Freitag bis Pfingstsonntag werden hunderttausende Besucher erwartet.

Im vergangenen Jahr waren 330.000 Feiernde an den drei Tagen gezählt worden. Eine ähnliche Besucherzahl erwarten die Organisatoren auch in diesem Jahr beim Mannheimer Stadtfest. Viele kulinarische Stände und musikalische Attraktionen sollen dafür sorgen.

Auch AWO-Ballett dabei

Nach der offiziellen Eröffnung am Freitagnachmittag werden wieder fünf Bühnen zwischen dem Wasserturm und dem Paradeplatz in der Fußgängerzone "Planken" bespielt. Mit dabei sind zum Beispiel Just for Fun, Chris Cosmo und Silke Hauck. Außerdem sollen Musiker der Popakademie und Opernstars des Nationaltheaters auftreten - und das AWO-Ballett, das durch den BUGA-Auftritt in die Schlagzeilen geraten war, soll auch dabei sein.

Kinderfest auf den Kapuzinerplanken

Versorgt werden die vielen Gäste von insgesamt 60 Ständen, an denen Getränke und Speisen angeboten werden. Die Straßenbahnen fahren während der drei Tage nicht durch die Planken, sie werden umgeleitet. Das Mannheimer Stadtfest soll sich traditionell an die ganze Familie richten. Auf den Kapuzinerplanken läuft das Kinderfest ebenfalls bis Pfingstsonntag.