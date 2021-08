per Mail teilen

Noch immer kämpfen die Menschen in den Hochwassergebieten mit dem Schlamm, den die Wassermassen zurückgelassen haben. Die Stadtentwässerung Mannheim hilft jetzt mit Spezialgeräten.

Die Stadtentwässerung in Mannheim folgt dem Hilferuf der kommunalen Abwasserentsorger im Ahrtal. Ihr Auftrag lautet: Gebäude von Schlamm und Dreck befreien. Und zwar in den Hochwassergebieten Ahrweiler und Bad Neuenahr. Viele öffentliche Gebäude sind von den Wassermassen durchströmt worden. Zurück blieben Massen an Schlamm, die das Wasser daran hindern abzufließen.

Noch immer Schlammschichten im Keller

In den dortigen Kellern seien noch immer Schlammschichten von 20 bis 30 Zentimeter Höhe, sagte Thomas Röhling, Sachgebietsleiter von der Stadtentwässerung Mannheim. Und genau die gilt es jetzt zu entfernen.

Teilweise schon festgetrocknet

Der Schlamm liegt dort schon eine Weile, sodass er an manchen Stellen bereits festgetrocknet ist. Der müsse aufgespritzt werden, damit man ihn entfernen kann, berichtete Röhling. An anderen Stellen sei der Schlamm aber noch flüssig, sodass man ihn relativ gut absaugen könne.

Stadtentwässerung Mannheim hat Spezialgeräte dabei

Den noch flüssigen Schlamm beseitigen geht am einfachsten mit einem speziellen Saugfahrzeug.

"Wir stehen mit dem Saugfahrzeug da, lassen den Saugschlauch in den Keller rein, spritzen und schieben den Schlamm Richtung Schlauch und der saugt das dann auf."

Den aufgesaugten Schlamm entladen sie irgendwo an einer Abladestelle, sagt Röhling. Mit diesem Verfahren reinigen sie verschiedene öffentliche Gebäude, darunter auch Schulen.

Freiwillige Helfer

"Es freut mich, dass sich sofort Mitarbeiter für diese Aktion freiwillig gemeldet haben und mitanpacken."

Insgesamt 19 Mitarbeiter der Mannheimer Stadtentwässerung haben sich freiwillig für die Hilfsaktion gemeldet. Zunächst ist der Einsatz bis Ende August geplant. Auch andere Kommunen haben sich entschieden, in den Hochwassergebieten zu helfen. Aktuell sind etwa 100 Mitarbeitende von über 30 kommunalen Unternehmen aus ganz Deutschland vor Ort.