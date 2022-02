Mannheim will belastete Straßennamen ändern

per Mail teilen

Straßen mit Namen von Personen, deren Aktivitäten mit Rassismus und Kolonialismus zu tun haben, sollen in Mannheim umbenannt werden. Darum geht es am Dienstag im Gemeinderat.

Im Umgang mit historisch belasteten Straßennamen will der Mannheimer Gemeinderat am Dienstag erste Zeichen setzen. Konkret geht es um vier Straßen im Stadtteil Rheinau-Süd: Leutweinstraße, Lüderitzstraße, Gustav-Nachtigal-Straße und Sven-Hedin-Weg. Sie tragen Namen von Personen, deren Aktivitäten im Zusammenhang mit Rassismus, Kolonialismus beziehungsweise Antisemitismus stehen.

"Bis das ins Bewusstsein gedrungen ist, wie tief [diese Menschen] mit dem Kolonialverbrechen verbunden sind, hat wohl seine Zeit gebraucht."

1935 hatte der damalige Mannheimer Oberbürgermeister Carl Renninger die neu erbaute Siedlung Rheinau-Süd eingeweiht. In "Erinnerung an den Kampf um deutsche Kolonien in Afrika" wurden Theodor Leutwein, Adolf Lüderitz, Gustav Nachtigal und Carl Peters auf Straßenschildern verewigt. Und blieben auch nach 1945 präsent. Den Namen des Rassisten Carl Peters hat die Stadt Mannheim 2010 ausgetauscht und auf den Straßenschildern durch den Naturforscher Wilhelm Peters ersetzt. Jetzt sind Leutwein, Lüderitz und Nachtigal fällig. Auch sie sind von Historikern längst als "Herrenmenschen" und koloniale Eroberer enttarnt.

Anwohner sind über Straßenumbenennung nicht begeistert

Der Großteil der Siedlergemeinschaft Rheinau-Süd ist gegen eine Umbenennung. "Das ist unsere Vergangenheit. Man kann die Vergangenheit nicht auslöschen", so Hildegard Trinkhaus. Sie wünscht sich zusammen mit anderen Anwohnern, dass sie sich bei der Namensfindung der neuen Straßenschilder beteiligen dürfen.

Straßenschilder sollen mit Informationstafeln ergänzt werden

Die Stadt Mannheim und eine deutliche Mehrheit des Gemeinderats sehen das anders. Die nach Kolonialisten und Rassisten benannten Straßennamen seien nicht mehr haltbar. Bis zur geplanten Umbenennung kann es bis zu zwei Jahre dauern, so die Stadt. Deshalb werden zunächst Texttafeln an die Straßenschilder gehängt, die über die Namensgeber und die historische Problematik aufklären sollen.