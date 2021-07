per Mail teilen

Stadt Wand Kunst hat sich in Mannheim zum Ziel gesetzt, mit riesigen Fassadengemälden das Mannheimer Stadtgesicht zu verändern. Und zum Nachdenken anzuregen. Mit ganz unterschiedlichen Motiven.

Hausfassaden, die Geschichten erzählen

Gerade fertig geworden ist das neue Mural von NYCHOS, einem bekannten Künstler der Fassaden-Szene. Zu sehen ist es in der Mannheimer Neckarvorlandstraße. Nicht das einzige Bild der Reihe "Stadt Wand Kunst". Im Gegenteil - mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Gemälden, die teilweise eigene Geschichten erzählen.

Hotspot Mannheim

Für die internationale Streetart-Szene ist Mannheim eine Art Hot-Spot in diesem Bereich. Mal sind die Motive verträumt, manches Mal haben sie eine Botschaft. Entweder ganz direkt, oder versteckt. Jeder darf sich dann selbst seine Interpretation überlegen. So haben regionale wie auch viele internationale Künstler in der Stadt eine ganz eigene Ausstellungsfläche. Die immer zugänglich ist.