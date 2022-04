Stadt zufrieden mit Impfbilanz

Mit dem Ende der kommunalen und mobilen Impfangebote in Mannheim ziehen Stadt und Gesundheitsamt eine Impf-Bilanz. Man habe, so Oberbürgermeister Peter Kurz, einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie geleistet. Allein auf dem Maimarktgelände hab man in den neun Betriebsmonaten des Impfzentrums 310.000 Impfungen verabreicht – vor Ort, aber auch in den Stadtteilen. Im Kommunalen Impfzentrum am Rosengarten und durch mobile Impfteams in den Stadtteilen seien in den vergangenen sechs Monaten 43.000 Impfdosen verabreicht worden. Das am meisten verimpfte Vakzin war laut Stadt das von Biontech. Inzwischen sei die Nachfrage massiv zurückgegangen. Neben den Arztpraxen würde deshalb nur noch ein Extra-Impfangebot gemacht und zwar in Mannheim-Neckarau, ansonsten seien die Hausärzte zuständig.