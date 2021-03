Im Rahmen eines Pilotprojekts sollen Mannheimer Schüler ab nächster Woche direkt an ihrer Schule auf Corona getestet werden. Drei große Schulen beteiligen sich daran. Die Tests sollen ab Montag beginnen. Nach den Plänen der Landesregierung sollen die Corona-Tests bei Hausärzten oder in Apotheken durchgeführt werden. Kommunale Testangebote sind erst nach Ostern geplant. Die Stadt Mannheim will aber nicht so lange warten und startet deshalb das Pilotprojekt. Derzeit werde noch geprüft, wie die Testungen umgesetzt werden könnten. Die Stadt kritisiert, dass das Land zwar Tests für alle Schüler angekündigt habe, aber keine Infrastruktur an den Schulen breitstelle.