Bertha-und-Carl-Benz-Preis verliehen

Mit den Wissenschaftlern Andreas Knie und Weert Adalbert Canzler sind am Freitag in Mannheim Vorreiter einer Verkehrswende geehrt worden. Die Mobilitätsforscher erhielten den mit 10. 000 Euro dotierten Bertha-und-Carl-Benz-Preis der Stadt. Gemeinsam leiten sie die Forschungsgruppe "Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung" am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Sie streben eine Abkehr vom Pkw-lastigen Individualverkehr an, hin zu einem flexiblen vernetzten öffentlichen Verkehr. Zuletzt ging der nach den Autopionieren Bertha und Carl Benz benannte Preis an die saudische Frauenrechtsaktivistin Loujain Al-Hathlul, die sich dafür einsetzte, dass Frauen in ihrem Heimatland Autofahren dürfen.