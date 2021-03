In Mannheim sollen ab kommender Woche auch Schüler direkt an ihrer Schule auf das Coronavirus getestet werden. Die Stadt plant dazu ein Pilotprojekt an drei Schulen. Ab Montag werden nach den Grundschülern auch die Klassen 5 und 6 wieder in den Präsenz-Unterricht starten und dann sollen auch die Schüler getestet werden. Geht es nach der Landesregierung, soll das bei Hausärzten oder in Apotheken passieren. Kommunale Testangebote soll es erst nach den Osterferien geben. Die Stadt Mannheim will nicht so lange warten. Kommende Woche will sie an drei großen Schulen Testungen organisieren. Derzeit werde noch geprüft, wie das umgesetzt werden kann. Die Stadt kritisiert, dass das Land zwar Tests für alle Schüler angekündigt habe, aber keine Infrastruktur an den Schulen breitstelle. Schon bei Kitas und Grundschulen ist die Stadt ihren eigenen Weg gegangen und lässt Erzieherinnen und Lehrerinnen vor Ort testen.