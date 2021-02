per Mail teilen

Die Stadt Mannheim will auf der Konversionsfläche Spinelli im Stadtteil Feudenheim eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge einrichten. Das hat der Gemeinderat am Dienstag im nicht öffentlichen Teil seiner Sitzung beschlossen. Nachdem die Landeserstaufnahmestelle in der Industriestraße wegen Sanierungsarbeiten geschlossen wurde, ist die Stadt Mannheim dazu verpflichtet, Geflüchtete aufzunehmen. Das Gebäude auf Spinelli war bis zum Jahr 2019 bereits als Flüchtlingsunterkunft vom Land genutzt worden. Es gehört der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBG. Dort sollen rund 100 Personen untergebracht werden.