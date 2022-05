Frühjahrsempfang der Stadt Mannheim

Die Stadt Mannheim hatte die Bürgerschaft am Sonntag zum Frühjahrsempfang in den Rosengarten eingeladen. Die Veranstaltung stand unter dem Motto "Gutes Klima - !DEAL für Mannheim".

Der diesjährige Frühjahrsempfang sollte den klassischen Neujahrsempfang ersetzen, der in Mannheim normalerweise am 6. Januar stattfindet. Pandemiebedingt musste die Großveranstaltung mit regelmäßig vielen tausend Besuchern in diesem Jahr aber abgesagt werden, 2021 hatte sie lediglich virtuell stattfinden können.

"Eine Stadt lebt von der Begegnung ihrer Bürger. Ich bin froh, dass die pandemische Lage den Empfang jetzt zugelassen hat.

Die Menschen strömten in den Rosengarten. Insgesamt kamen aber deutlich weniger Besucher. SWR

Ein Drittel Vereine und Organisationen weniger als sonst

Rund 150 Vereine, Verbände, Organisationen, Hochschulen, Unternehmen und städtische Einrichtungen präsentierten sich beim Frühjahrsempfang. Nach Auskunft der Stadt rund ein Drittel weniger als in "normalen" Jahren. Auch die Besucherzahl lag deutlich unter den üblichen Zahlen. Kommen gewöhnlich bis zu 9.000 Bürger zu der Großveranstaltung, so zählte die Verwaltung in diesem Jahr lediglich 3.000 Besucher. Zahlreiche Alternativveranstaltungen sowie das gute Wetter spielten dabei eine entscheidende Rolle, so Oberbürgermeister Kurz.

Zwei große Themen stehen im Vordergrund

Zwei große Themen standen beim diesjährigen Frühjahrsempfang im Vordergrund: die Bewältigung der Ukraine-Krise mit ihren vielfältigen Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft sowie der "Lokale Green Deal". Im Rosengarten präsentierten sich dazu viele Initiativen und Projektträger, die ganz praktische Lösungen aufzeigten, wie sich eine klimaneutrale, nachhaltige und integrative Stadt realisieren lässt.

"Wenn die Zeit reif ist, kann Veränderung sehr rasch geschehen. Ob die Zeit reif ist, hängt auch von uns ab."

Dabei seien "alle Akteure der Stadtgesellschaft" gefordert, betonte das Stadtoberhaupt bei seiner Festansprache im Mozartsaal.