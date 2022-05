Stadt plant Klage gegen Bahn

Mannheim plant eine Klage gegen die Deutsche Bahn, weil diese 1,7 Kilometer Gleis mitten in der Stadt zweispurig ausbauen will. Der Planfeststellungsbeschluss für diesen Abschnitt der östlichen Riedbahn liegt vor, der Streckenabschnitt geht am Carl-Benz-Stadion vorbei über den Neckarkanal. Die Bahn will diesen Ausbau vorziehen, bevor die Neubaustrecken Frankfurt-Mannheim und Mannheim-Karlsruhe feststehen. Der Hauptausschuss soll Dienstag den Weg für die Klage freimachen. Die Stadt will erreichen, dass die Bahn ein Jahr abwartet, bis die Neubaustrecken feststehen. Sie will dann den Bau eines Güterverkehrtunnels durchsetzen, um die Anwohner der Strecke vom Lärm durch bis zu 200 Güterzüge pro Tag zu entlasten.