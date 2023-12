Stadt Mannheim führt Beherbergungssteuer ein

Der Mannheimer Gemeinderat hat die Einführung einer Beherbergungssteuer beschlossen. Die Mannheimer Vereinigung der Innenstadt-Hotels "Hotel²" ist alles andere als begeistert.

Der Mannheimer Gemeinderat hat am Dienstag beschlossen, dass ab dem 1. März 2024 bei jeder Übernachtung eine so genannte Beherbergungssteuer fällig wird. Sie beträgt 3,5 Prozent des Netto-Übernachtungspreises. In vielen anderen Städten gibt es so eine Steuer bereits, dort wird sie oft als Bettensteuer bezeichnet.

Die Erträge der Beherbergungssteuer sollen nach städtischen Angaben "zum Erhalt der vielfältigen Angebote und Leistungen der Stadt Mannheim" eingesetzt werden. Auf SWR-Anfrage teilte die Stadt mit, die Steuereinnahmen seien nicht zweckgebunden und würden in den Gesamthaushalt einfließen.

Beherbergungssteuer gilt auch für Privatunterkünfte

Besteuert werden Übernachtungen zum Beispiel in Hotels, Gasthöfen, Pensionen und Motels, aber auch auf Campingplätzen und in Jugendherbergen. Selbst bei Übernachtungen in Privatzimmern und Ferienwohnungen, die über Vermittlungsplattformen wie zum Beispiel Airbnb angeboten werden, fällt die Steuer an.



Nach Angaben der Stadt ist die Mannheimer Beherbergungssteuer im deutschlandweiten Vergleich niedrig angesetzt. So würden bei einem 80 Euro teuren Doppelzimmer lediglich 2,80 Euro fällig. Die Steuer muss von den Beherbergungsbetrieben eingezogen und an die Stadt abgeführt werden. Sie wird nicht nur bei touristischen, sondern auch bei beruflichen Übernachtungen fällig.

Kritik von den Hotelbetreibern

Unterdessen kritisiert der Sprecher der Mannheimer Hotel-Vereinigung "Hotels²", Achim Ihrig, die Entscheidung des Mannheimer Gemeinderats scharf. Er ist davon überzeugt, dass die Einführung der Beherbergungssteuer in Mannheim für einen Standortnachteil sorgt.

In der Hotellerie wird um jeden Euro gekämpft. Eine Erhöhung von 3,5 Prozent ist 3,5 Prozent zu viel, zumal das die umliegenden Städte nicht haben.

Hinzu kommt laut Achim Ihrig, dass im Geschäftsreise-Segment die Verträge für das Jahr 2024 bereits geschlossen wurden. Es gebe keine Möglichkeit mehr für Nachverhandlungen. Die Beherbergungssteuer belaste deshalb direkt die Hotelbetreiber.

Hotelier rechnet mit weniger Gästen

Der Betreiber des Wasserturm Hotels Mannheim, Dino Genova, sagte dem SWR, die Entscheidung des Mannheimer Gemeinderats sei sehr schlimm für die Hotels. Er rechne damit, dass Gäste jetzt auf andere Städte in der Umgebung ausweichen würden, die die Beherbergungssteuer nicht haben. Das Hotel habe seine Preise schon reduziert, weil wegen der hohen Inflation immer weniger Gäste kämen und nicht mehr bereit wären, den bisherigen Preis zu zahlen.