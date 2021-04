Die Stadt Mannheim hat sich trotz Corona-Pandemie als Wirtschaftsstandort positiv entwickelt. Das sagte Mannheims Bürgermeister für Wirtschaft, Arbeit, Soziales und Kultur, Michael Grötsch, bei der Vorstellung des Jahresberichts 2020. Demnach seien viele Neuansiedlungen und Investitionen in der Stadt zu verzeichnen. Sowohl ABB als auch Fuchs Petrolub hätten beispielsweise in neue Firmengebäude investiert. Rund 50 Millionen Euro hat die MVV Energie für eine innovative Phosphor-Recycling-Anlage aufgewendet. Insgesamt seien von rund 1.500 befragen Unternehmen über 90 Prozent zufrieden mit dem Standort. Große Sorge dagegen bereitet Grötsch der Einzelhandel. Ziel sei es, in Zukunft wieder mehr Frequenz in die Innenstadt zu bekommen.