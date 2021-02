per Mail teilen

Die Stadt Heidelberg hat konkrete Pläne für den Neubau des Betriebshofs der rnv vorgelegt. Sie sollen am 18. Februar in einer online-Veranstaltung vorgestellt und danach in den Gremien behandelt werden. Laut Baubürgermeister Jürgen Odszuck ist es gelungen, auf dem Gelände im Stadtteil Bergheim neben dem Bus- und Straßenbahndepot eine Grünfläche einzuplanen. Das benachbarte Kreativ- und Kulturzentrum, wird dabei nicht zur Stellfläche für Straßenbahnen. Stadt und rnv wollten den Betriebshof ursprünglich aus dem Stadtteil Bergheim auslagern, waren damit abber gescheitert.