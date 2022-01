SVS-Präsident Machmaier will Stadionneubau

Der Präsident des SV Sandhausen, Jürgen Machmaier, hat am Donnerstagabend für einen Stadionneubau an der A5 geworben. Die Deutsche Fußballliga DFL fordert vom SV Sandhausen einen größeren Stadioninnenraum und mehr Sitzplätze. Der Verein spielt mit einer Ausnahmegenehmigung in der 2. Liga. Zusätzlich will der SVS drei Trainingsplätze für ein Nachwuchsleistungszentrum. Der Umbau des alten Stadions würde rund 10 Millionen Euro kosten, die Trainingsplätze Wald verbrauchen. Jürgen Machmaier favorisiert den Stadionneubau, neben den Sandhäuser Höfen für 15.000 Zuschauer. Die Kosten: rund 30 Millionen Euro. Die Gemeinde Sandhausen soll helfen. Über eine gemeinsame Stadion-Vermietungs GmbH oder über ein Darlehen an den SVS.