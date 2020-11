Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat einen Rechtsanwalt aus Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) angeklagt. Er soll in drei Gerichtsverfahren bewusst falsche Angaben gemacht und diese an Eides statt versichert haben. In einem Fall soll der Anwalt vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe falsche Angaben zum Verlauf einer Sitzung des Neckargemünder Gemeinderats gemacht haben. Außerdem soll er vor dem Heidelberger Amtsgericht falsche Tatsachen behauptet und beeidet haben - bezüglich der Nutzung einer Sauna-Anlage seiner Nachbarn. In einem dritten Fall soll der Mann ebenfalls vor dem Amtsgericht wahrheitswidrig behauptet haben, seine Hunde hätten noch nie einen Menschen gebissen und büxten zudem nicht regelmäßig aus. Damit habe er entsprechende Aussagen eines Neckargemünders verhindern wollen. Als Strafe droht dem Rechtsanwalt unter anderem ein Berufsverbot.