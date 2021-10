Hubschrauberabsturz bei Buchen: Staatsanwaltschaft dementiert Attentats-Gerüchte

per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Mosbach hat gegenüber dem SWR einen Bericht des "Focus" dementiert. Darin heißt es, dass der verunglückte Unternehmer Haupt einem Attentat zum Opfer gefallen sein könnte.

Die Ermittler gehen aktuell nicht von einem Attentat auf den verunglückten IT-Unternehmer Wolfgang Haupt aus. Das hat die Staatsanwaltschaft Mosbach dem SWR bestätigt. Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin "Focus" darüber berichtet. Bei dem Hubschrauberbsturz nahe Buchen im Neckar-Odenwald-Kreis waren am 17. Oktober drei Männer getötet worden - darunter auch Haupt. Der "Focus" hatte außerdem berichtet, Haupt habe "massive Morddrohungen" erhalten. Dazu hatte sich die Staatsanwaltschaft nicht geäußert.

Drei Menschen starben bei dem Unglück in Buchen (NOK). imago images imago images/Einsatz-Report24

Staatsanwaltschaft: Keine Anzeichen für Attentat

Die Staatsanwaltschaft Mosbach hat bei der Suche nach der Absturzursache auch die Möglichkeit eines Attentats untersuchen lassen. Dafür wurden laut Florian Sommer von der Staatsanwaltschaft Mosbach keinerlei konkrete Anhaltspunkte gefunden. Die Ermittler gehen bislang davon aus, dass eine technische Ursache zu dem Absturz geführt haben könnte.

"Wir ermitteln in alle Richtungen."

Bundesstelle für Fluguntersuchungen ermittelt

Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen untersucht den Unfall ebenfalls in alle Richtungen. Dem SWR gegenüber teilte man auf Anfrage mit, dass alle möglichen Absturz-Varianten untersucht würden, um die Ursache herauszufinden. Das Wrack des Hubschraubers liege in Braunschweig in einer trockenen Halle. Ende Dezember soll es einen ersten Zwischenbericht geben, sagte der Sprecher.

Haupt war Gründer von "Augustus Intelligence"

Der verunglückte Wolfgang Haupt war Gründer des Start-Up-Unternehmens "Augustus Intelligence". Er war der Öffentlichkeit durch die Lobbyaffäre um den CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor bekannt geworden. Amthor geriet in die Kritik, nachdem er sich für "Augustus Intelligence" eingesetzt und dafür im Gegenzug Aktienoptionen erhalten hatte.