"Falsche Polizeibeamte" aus Mannheim und Wiesloch festgenommen

Die Polizei hat eine 23-Jährige und einen 25-Jährigen festgenommen. Sie sollen in mindestens zwei Fällen als "falsche Polizisten" in Mannheim und Bremen unterwegs gewesen sein.

Die Wieslocherin und der Mannheimer sitzen in Untersuchungshaft. Sie sollen sich als Teil einer international agierenden Bande als Polizeibeamte ausgegeben haben.

Ein Opfer aus Mannheim-Vogelstang

Die beiden sollen Anfang März 2022 in Mannheim-Vogelstang eine 81-jährige Frau um 80.000 Euro betrogen haben. Bereits einen Monat zuvor sollen sie eine 71-jährige Frau in Bremen um mehr als 170.000 Euro in Form von Bargeld und Goldbarren gebracht haben.

Mehrere Handys als Beweismittel

Der 25-Jährige, der in Mannheim wohnte, wurde Mitte August festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die 23-jährige Verdächtige wurde Ende August in ihrer Wieslocher Wohnung festgenommen. Bei der Durchsuchung wurden mehrere Handys als Beweismittel sichergestellt. Auch sie sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Vermutlicher Auftraggeber in der Türkei

Ein weiterer Verdächtiger, ein 34-Jähriger aus Mannheim, sitzt bereits seit Mai in Untersuchungshaft. Auch er steht im Verdacht als "falscher Polizeibeamter" eine 87 Jahre alte Frau in Walldorf betrogen zu haben. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Festgenommenen und der 34-jährige Mannheimer von bislang unbekannten Auftraggebern aus der Türkei gesteuert wurden.