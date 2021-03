Die Mannheimer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel (ex-CDU). Allerdings geht es dabei nicht um den Maskenskandal, sondern möglicherweise um Untreue.

Die Mannheimer Staatsanwaltschaft hat bereits am Freitag ein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel eingeleitet.

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim

Dabei geht es jedoch nicht um den Maskenskandal. Die Vorwürfe seien zwar geprüft worden, werden aber nicht weiter verfolgt. Zwischen der privaten Maskenvermittlung durch Löbel und seine Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter besteht demnach kein unmittelbarer Zusammenhang.

"Soweit der Vorwurf der Bestechlichkeit von Mandatsträgern (§ 108e StGB) in Zusammenhang mit der Vermittlung von Maskengeschäften im Raum steht, hat die zuständige Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart den Vorwurf geprüft und mangels Anfangsverdachts von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen." Staatsanwaltschaft Mannheim

Vorwurf gegen Löbel: Begehung mehrerer Straftaten wie Untreue

Die Mannheimer Staatsanwaltschaft erklärte, dass es um die Anmietung von Räumlichkeiten in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes Mannheim, die Vergütung von Personal und eine Firma von Löbel geht. Es bestehe ein Anfangsverdacht für die Begehung mehrerer Straftaten, unter anderem Untreue. Weitere Angaben wolle man momentan nicht machen.

Mannheimer CDU mit Finanz-Problemen

Generell steht es nicht gut um die Mannheimer CDU: Am Dienstag ließ der Kreisverband verlauten, dass man die eigenen Finanzen prüfen wolle. Zuvor hatte ein CDU-Mitglied den Verdacht geäußert, dass Nicolas Löbel Mitgliederbeiträge kassiert und nicht an den Bezirksvorstand abgeführt habe. In einer Stellungnahme des CDU Kreisverbands Mannheim an den SWR hieß es dazu, dass ein Beweis hierfür nicht erbracht werden könne, weil die Kredite sauber verbucht worden seien.

Nikolas Löbel in der Maskenaffäre

Nikolas Löbel hatte für die Vermittlung von Corona-Masken rund 250.000 Euro kassiert. Seine Firma nahm Provisionen ein, weil sie Kaufverträge über Masken zwischen einem baden-württembergischen Lieferanten und zwei Privatunternehmen in Heidelberg und Mannheim vermittelt hatte. Auf Druck hochrangiger Unionspolitiker legte Löbel sein Mandat und seine Ämter nieder.

"Nikolas Löbel hat sich verzockt"