Christiane Staab zieht zum ersten Mal in ihrer politischen Karriere in den Landtag von Baden-Württemberg ein. Dort erwartet die CDU-Frau und bisherige Walldorfer Bürgermeisterin (Rhein-Neckar-Kreis) eine Politik unter anderen Vorzeichen. Besonders der Schulpolitik will sie ihren Stempel aufdrücken.

SWR Aktuell: Frau Staab, Sie kommen aus der finanziell sehr gut ausgestatteten Stadt Walldorf. Wie schwer fällt denn der Umstieg aus der goldenen Stadt auf die harte Abgeordnetenbank? Oder anders gefragt: Warum tun Sie sich das an?

Christiane Staab: Ich tue mir das nicht an, sondern ich sage es ganz offen: Ich freue mich ganz arg darauf. Natürlich war die Arbeit in Walldorf schön, hat ganz viel Freude bereitet, weil man auch aufgrund der finanziellen Lage ganz viel erreichen konnte.

"Ich habe natürlich zunehmend gespürt, dass wir eine Sondersituation in Walldorf haben und die Finanzmittel im Land Baden-Württemberg sehr, sehr ungleich verteilt sind und dementsprechend auch die Leistungen, die einzelne Kommunen zur Verfügung stellen können. Gerade im Bildungsbereich hat mir das zunehmend auch Unwohlsein bereitet. Ich möchte jetzt hier auf Landesebene wirklich dafür arbeiten, dass wir schauen, dass das Bildungsgefälle wieder ein bisschen zurückgedrängt wird."

Ich möchte, dass es egal ist, in welcher Stadt, in welcher Gemeinde ein Kind zur Schule geht, es findet eine gut ausgestattete Schule vor. Weil ich möchte einfach nicht, dass es wegen den finanziellen Voraussetzungen vor Ort gute oder schlechte Lernbedingungen gibt.

Themenfeld Schulpolitik abgesteckt

SWR Aktuell: Das heißt, Sie haben gleich Ihr Themenfeld festgemacht. Sie waren auch mittendrin in den Koalitionsverhandlungen in der Gruppe "Kultus", so heißt sie. Dazu gehört die Schulpolitik. Was war das wichtigste Streitthema?

Christiane Staab: Richtig Streit gab es eigentlich an gar keiner Stelle. Es war ja schon nach den Sondierungsgesprächen klar: Es soll keine Schulstrukturdebatte geführt werden. Das heißt: Das Struktursystem bleibt erst einmal so erhalten, wie es ist. Aber in diesem System wollen wir alle schauen, dass die Qualität von Unterricht verbessert wird. Ganz oben auf der Agenda stehen jetzt die Corona-Lernlücken. Wir wollen gucken, dass die geschlossen werden, soweit es möglich ist. Wir haben große Aufgaben, die wir jetzt dringend angehen müssen: die Digitalisierung. Das muss jetzt schnell gehen.

Mobiltät in der Rhein-Neckar-Region weiterentwickeln

SWR Aktuell: Sie haben schon ganz viele Themen angesprochen, die Sie umsetzen möchten. Haben Sie auch noch wirklich spezielle Themen aus der Rhein-Neckar-Region, die Sie mit nach Stuttgart nehmen und dort anpacken wollen?

Christiane Staab: Ja, klar. Das Thema Mobilität, Entwicklung von Mobilität ist bei uns in der Metropolregion ein Riesenthema. Im Moment ist die Stau-Thematik noch nicht so sichtbar, die uns eigentlich jeden Tag hier quält.

"Aber wenn die Homeoffice-Situation wieder entspannter wird und viele wieder auf der Straße sein werden, dann wird dieses Thema wieder ganz akut werden. Verkehrsplanung und alternative Mobilitätsformen. Das ist natürlich ein Thema, das jetzt für unsere Region ganz, ganz wichtig ist."

Es geht aber auch darum zu schauen, wie wir den Wirtschaftsstandort mit den neuen Themenfeldern Energie, Klimaschutz verknüpfen können. Wir haben viele Ansätze gerade auch mit dem Wasserstoffcluster, das wir in der Metropolregion haben. Das sind einfach Themen, die sind bei uns schon gesetzt. Die müssen wir jetzt einfach mit der neuen Landesregierung weiterentwickeln und schauen, wie wir uns hier als Metropolregion mit unseren Unternehmen vor Ort mit dem Sachverstand den wir hier haben, mit der Innovationsfähigkeit ganz, ganz engagiert weitertreiben.

Ministerium im Blick?

SWR Aktuell: Man hat jetzt auch gehört, wie sehr Sie das Ganze anpacken. Gerade mit Blick auf die "Kultus"-Gruppe - heißt die neue Kultusministerin mit Nachnamen "Staab"?

Christiane Staab: Nein (lacht). Die "Grünen" haben signalisiert, dass sie das Kultusministerium in dieser Legislaturperiode möglicherweise übernehmen. Über Köpfe, über Personal, ist überhaupt noch nicht gesprochen worden. Das warten wir jetzt einfach mal in aller Ruhe ab, wie sich die Parteigranden entscheiden. Ich bin jetzt Landtagsabgeordnete für mein Wahlbezirk Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis). Das will ich mit vollem Engagement machen, mit vielen Ideen nah bei den Bürgern. Das will ich jetzt erst mal vorwärtstreiben