Die Dienstleistungs-Gewerkschaft Verdi fordert für die 270 Beschäftigten des SRH-Kurpfalz-Krankenhauses in Heidelberg-Wieblingen mehr Lohn und höhere Vergütungen für Auszubildende. Am Donnerstag beginnen die bundesweiten Tarifverhandlungen für die rund 8.500 Beschäftigten in den SRH-Kliniken. Das SRH Kurpfalz-Krankenhaus in Heidelberg-Wieblingen ist das Mutterhaus des SRH-Konzerns. Im Einzelnen fordert Verdi die Löhne und Azubi-Vergütungen um 6,5 Prozent zu erhöhen, mindestens aber 180 Euro mehr pro Monat für die Angestellten. Zudem erwartet die Gewerkschaft einen höheren Nacht- und Überstundenzuschlag für die Mitarbeiter. Dabei verweist Verdi auf die besondere Leistung der Beschäftigten im Gesundheitswesen während der Corona-Pandemie.