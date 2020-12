Heute schon einen Corona-Kater gehabt, den Kuschelkontakt getroffen oder einen Schnutenpulli erstanden? Nichts hat den Wortschatz 2020 so stark geprägt wie die Corona-Pandemie. Sprachwissenschaftler in Mannheim haben über 1.000 Wörter gefunden, die es vor Corona nicht gab.

Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim hat bisher etwa tausend Wörter und Wortverbindungen mit Corona-Bezug gesammelt. Die Wortschöpfungen wurden online dokumentiert. Sie fanden Eingang in das sogenannte Neologismenwörterbuch. Dort sind insgesamt mehr als 2.100 neue Wörter, Redewendungen sowie neue Bedeutungen etablierter Wörter auflistet, die zwischen 1991 und heute in den die Allgemeinsprache eingingen. Das IDS kommt zum Schluss, dass kein anderes Thema den Wortschatz 2020 so stark geprägt hat wie die Corona-Krise.

Corona sorgt für die meisten neuen Wörter - alleine rund um die Maskenpflicht ranken sich zahlreiche Wortschöpfungen. Imago imago images/Steinach

Die Corona-Pandemie hat die meisten Wortschöpfungen provoziert

Viele neue Wörter rund um die Corona-Krise beschäftigen sich mit den Regeln, die das Infektionsgeschehen eindämmen sollen. Darunter etwa die "15-Minuten-Regel" oder die "AHA+L"-Formel, die neben Abstand, Hygiene und Alltagsmaske auch das Lüften als Maßnahme gegen eine Ansteckung mit dem Virus umfasst. Aber nicht nur in Zusammenhang mit dem Gesundheitsaspekt sind neue Wörter entstanden. Sehr viele Begriffe beschäftigen sich auch mit dem veränderten Alltagsleben der Menschen. Wer einen "Corona-Kater" hat, ist laut IDS wegen der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen während der COVID-19-Pandemie schlecht gelaunt. Eine ähnliche Bedeutung haben die Bezeichnungen "coronamüde" oder "Corona-Tief". Der "Kuschelkontakt" ist die Person, mit der man sich ohne Einhaltung der Abstandsregeln während der Pandemie trifft.

Neue Begriffe vereinfachen für Menschen komplexe Sachverhalte

Begriffe zeigen indes nicht nur, dass sich die Gesellschaft mit bestimmten Phänomenen und Konflikten herumschlägt, sagt der Münchner Soziologe Armin Nassehi. "Es ist auch eine wichtige Funktion von Begriffen, dass sie komplizierte Sachverhalte auf einen Nenner bringen können", sagt er. Das funktioniere interessanterweise auch mit Ironie. So habe sich etwa der Begriff "Aluhut" für Menschen durchgesetzt, die Verschwörungstheorien anhängen. Leicht ironisch mit einem starken Bezug auf das Coronavirus kommen auch die Wörter "Schnutenpulli", "Nichtsemester" oder "Lockdownspeck" daher.

Ironie scheint den Menschen zu helfen, komplexe Sachverhalte auf den Punkt zu bringen und sich so mit aktuellen Themen auseinanderzusetzen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Nicht nur Corona-Wörter 2020 neu entstanden

Auch unabhängig von der Corona-Pandemie entstehen neue Wörter, die das Wörterbuch des IDS aufnimmt, etwa die "Autoposer". Aus Sicht der Sprachwissenschaftlerin Heidrun Kämper vom IDS ist 2020 zwar aufgrund der Pandemie und der damit verbundenen gesellschaftlichen Folgen ein besonderes Jahr. Aber wie die Leiterin des Arbeitsbereichs Sprachliche Umbrüche im Institut weiterhin sagt, nehmen auch Themenfelder wie etwa die Bedrohung der Demokratie oder der Klimawandel einen besonderen Rang ein. "Blickt man auf Begriffe, die das Jahr, aber auch schon die Vorjahre, geprägt haben, stellt man fest, dass es in politischer Hinsicht zu einer Radikalisierung gekommen ist", sagt die Professorin. Wortschöpfungen mit einem politischen Bezug sind zum Beispiel "Brexiteer" oder "Remainer" vor dem Hintergrund des EU-Austritts des Vereinigten Königreichs.