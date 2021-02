Von "Alltagsmaske“ bis "Zoomparty“: Die Corona-Pandemie hat den deutschen Wortschatz nach Angaben des Mannheimer Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache stark erweitert. Seit März 2020 haben die Sprachexperten eigenen Angaben zufolge mehr als 1.200 neue Coronawörter gesammelt. Am bekanntesten seien "Lockdown“ und "Shutdown“. Einen so großen Einfluss auf Sprache in so kurzer Zeit habe es in der Moderne noch nie gegeben. Neben vielen bildhaften Neuschöpfungen wie "Corona-Matte“ für einen herausgewachsenen Haarschnitt gebe es zahlreiche emotionsgeladene Begriffe wie "Maskentrottel“ oder "Klopapierhysterie“. Außerdem hätten wissenschaftliche Begriffe wie "Inzidenzwert“ Eingang in die Alltagssprache gefunden. Viele Begriffe würden aber nach der Pandemie wieder verloren gehen.