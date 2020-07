Die A5 zwischen den Anschlussstellen Heidelberg-Schwetzingen und Wiesloch/Walldorf ist am Wochenende in Richtung Süden wieder voll gesperrt. Los gehts am Freitagabend, die Sperrung dauert bis Montagfrüh.

Der Grund für die Vollsperrung der A5 ist die Sanierung des rechten Fahrstreifens. Der Straßenbelag, der erst vor einem Jahr eingebaut worden war, hat sich laut Regierungspräsidium Karlsruhe als mangelhaft herausgestellt. Jetzt wird der Asphalt auf einer Streckenlänge von 500 Metern erneuert. Rastanlage Hardtwald-West auch dicht Ziel sei es, die Griffigkeit des Belags zu erhöhen. Die Kosten dafür muss - im Rahmen einer Gewährleistung - die durchführende Baufirma übernehmen. Von der Sperrung ist auch die Tank- und Rastanlage Hardtwald-West betroffen. Die Umleitung ist für Verkehrsteilnehmer ausgeschildert.