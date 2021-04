Wenn es auf den Straßen der Region kracht, dann ist immer öfter überhöhte Geschwindigkeit die Unfallursache. Deshalb schaut die Polizei da gerne mal genauer hin. Unter anderem an einem Aktionstag, am Mittwoch in Mannheim.

Mit einem Laser-Gerät misst die Mannheimer Polizei die Geschwindigkeit der Fahrzeuge. An der B44 kontrollieren sie heute alles, was einen Motor hat. Allein in den ersten 15 Minuten vermerken sie 20 Verstöße, sagt Alexander Ulmer, Leiter der Verkehrspolizei.

(nur grob wiedergegeben) Wir weisen Fahrer darauf hin, auch auf die Unfallgefahr und nehmen Daten auf. Bußgeld-Bescheid kommt dann später.

Die breite Straße in Höhe der Haltestelle Waldhof Nord verleitet zum schnell fahren, an die vorgegebenen 50 Kilometer pro Stunde halten sich hier nicht alle. Zwei Fahrer werden gerade angehalten, beide mit mehr als 15 zu schnell.

Umfrage zwei Fahrer: Zu schnell gefahren, 50 Schild nicht gesehen. // Tempomat drin und nicht wahrgenommen

Die Polizei appelliert immer wieder langsamer zu fahren. Und das nicht ohne Grund, denn bei jedem zweiten Verkehrsunfall, bei dem die Beteiligten zu schnell fahren, gibt es Personenschaden. Der heutige Speed-Marathon soll die Fahrenden sensibilisieren – das Problem könne man damit aber nicht vollends lösen, sagt Siegfried Kollmar, Vizepräsident der Mannheimer Polizei

